阿根廷暌違36年重奪世足冠軍，當家球星梅西（Lionel Messi）不僅展現他的團隊精神，同時寫下多不勝數的個人紀錄。梅西本屆在決賽罰12碼破門之後，成為史上首位「單屆世界盃每一輪都有進球」的球員！梅西有很多項目是改寫前人的紀錄，但是這項是他獨有的、神一般的紀錄。

梅西在小組賽首戰就罰進1球，最後爆冷輸給阿拉伯，對墨西哥之戰踢進1球助隊取勝。進入16強賽對戰澳洲，梅西上半場攻進生涯在世足淘汰賽的首顆進球。對澳洲之戰被譽為梅西走上神壇的第一步，往後的梅西宛如解除封印，8強賽對荷蘭、4強賽對克羅埃西亞皆以12碼破門，助隊重返決賽。

決賽仍是梅西在上半場以罰球率先破門，達成前無古人的紀錄，他另外還在延長賽踢進1球。總計在小組賽、16強、8強、4強、決賽全數都有進球，最後還摘下冠軍，這個紀錄不僅是世足92年歷史首見（自從1930年開始），未來幾十年恐怕也難以被追上。

梅西生涯在世足累積13顆進球、8助攻，總和亦是1966年以來的第一人。最有希望追上這些紀錄的大概是法國姆巴佩（Kylian Mbappe），他在世足的表現宛如進球機器，本屆以8顆進球抱走「金靴獎」。