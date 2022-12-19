洪姓男子搭捷運時偶遇正妹，心生愛慕，即開始尾隨她上下車，讓正妹驚懼不己，結果洪男在捷運上跟蹤騷擾她4次後，終於「凍未條」，在車廂內「硬上」以下體磨蹭她屁股，正妹憤而報警，台北地檢署依跟蹤騒擾、性騷擾罪起訴洪男，聲請簡易判決處刑。

起訴指出，洪男與被害人素不相識，洪男自今年4月間起，因經常在捷運海山站巧遇被害人，即心生愛慕之意，但洪男「愛在心裡口難開」，開始採取尾隨對方上車、等車方式，近距離注視她。

洪男自7月15日、9月15日、9月22日、9月27日4度在海山站遇見被害人時，一再尾隨在她身後候車並上車，結果被害人心生畏怖，心情大受影響，影響她日常生活。

9月27日當天，洪男在西門站再尾隨對方上車後，控制不住情欲，以下體磨蹭她臀部，被害人報警提告，警方將洪男送辦。檢方訊問時，洪男坦認犯行，檢方依《跟蹤騷擾防制法》、《性騷擾防治法》起訴洪男，聲請簡易判決處刑。