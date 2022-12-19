🎥 مقطع للتاريخ:

فرحة ميسي والجماهير الأرجنتينية!🤩🔥



pic.twitter.com/1MyG7cks5D — عز (@MnbrMadrid5) December 18, 2022

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在世足摘冠圓夢之後，足壇的「GOAT」之爭（史上第一）可以暫歇了，德國名將「小豬」史旺斯泰格（Bastian Schweinsteiger）推文恭賀，大讚「梅西終於給自己的偉大生涯加冕了。」英國球評卡拉格（Jamie Carragher）直言：「GOAT的爭辯已畫下句點。」

網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul）給予梅西另一個稱號「GAOAT」，認為他不僅是足壇第一人，更是運動史上第一人（greatest athlete of all time）。傑克保羅推文讚嘆：「身為美國人我很難承認，但梅西很可能是史上最偉大的運動員。」他指出足球是世界最多人參與的運動，梅西只有170公分、67公斤的體型，卻是最偉大的進球高手與助攻高手。

身為職業拳擊手，傑克保羅不願意對拳王穆罕默德阿里（Muhammad Ali）不敬，他評梅西為最佳運動員，改稱阿里為「最具衝擊性的運動員」。

依照英國球評卡拉格的排名，梅西史上第一，其次依序是球王馬拉度納（Diego Maradona）、黑珍珠比利（Pele），梅西長年的勁敵C羅（Cristiano Ronaldo）被遠遠甩開到第4名。在很長一段時間裡，足壇第一之爭其實就是「梅羅之爭」，如今梅西走上神壇，以後C羅要拿生涯成就來和他較量就很吃虧了。