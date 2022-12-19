女星大S(徐熙媛)和前夫汪小菲已於去年2021年結束長達10年的婚姻，但前陣子因為生活費，雙方隔空交戰，風波已經告一段落。據悉，大S與新婚夫具俊曄被爆已搬離「信義冠德」豪宅，入住以大S個人名義買下的「國家藝術館」，該座落離「信義冠德」不遠。

汪小菲因未屢行離婚協議，使大S告上法院，未料，引發床墊、電費、軟飯之亂，甚至是豪宅誰付錢買之謎仍有不同說法，在經歷了與汪小菲的鬧劇後，根據《自由時報》報導，大S全家疑似已經搬離了，當初與汪小菲共築的愛巢，展開新的生活。「信義冠德」內部的裝修設計，根據汪小菲的發言，疑似裡面還有屬於大S和他以前裝潢家具，外傳具俊曄娶了大S，該豪宅內部裝潢絲毫未動。

另一個重要原因，外傳汪小菲給了和解費用與大S達成和解，知情者說，疑因這筆錢已到位，所以大家選擇放手。對於大S和汪小菲已經和解一事，汪小菲的母親張蘭在直播聽聞消息後，也變臉表示不可能吧，接著表示「不知道，錢的事一個願打一個願挨」，還說道「不知道，不問我這些事，錢的事我不管，至於人品的事我必管」，似乎對於傳聞不知情。