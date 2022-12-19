包括許多糕餅業者在內，近日台灣許多食品、飲品遭大陸禁止輸入，有網友確認後質疑是因食藥署從一開始就將糕點歸錯類進行申請，才導致糕餅業者們未過關，食藥署則強調補件內容涉及機密才是業者放棄主因。對此，農業專家「Lin bay好油」就點出食藥署負責業務，認為就算他們出錯也不讓人意外。

Lin bay好油昨（18）日在臉書表示，糕餅類的食品本就該申請一般糕餅，但卻被統包協助申請成如冷凍水餃的包餡麵食，因此這些業者被退件的原因當然就是申請類別出錯，不過他認為食藥署會出錯，其實一點都不意外。

「我一直以來都呼籲不應該是食藥署負責！」Lin bay好油指出，食藥署並非是食品安全的輔導機關，而是監管機關，平常負責的是外國食品輸入時的監管等業務，而台灣的食品要出口到國外時，從頭到尾就不是食藥署負責的。

「會刁人不代表會教人！」Lin bay好油強調，雖然對一般人而言，進出口是一起的事情，但事實上進口與出口是分開的，也因此日本負責食品輸陸業務的是農林水產省而不是厚生省，美國的負責單位是美國農業部（USDA），而並非美國食品藥物管理局（FDA）。

對於網路質疑，食藥署昨日2度回應，強調大陸提出包裹式推薦註冊時，僅提供14類產品選項供業者選擇，與糕餅業相關的產品類別只有「包餡麵食」；食藥署長吳秀梅堅稱說，糕餅業者一直都是報包餡麵食類，重點是全面改採書面文件後，成分、原料占比成為必填選項，才是業者選擇不補件的原因，並嗆「一直有人故意誤導，真的很過分！」