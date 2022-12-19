智崴(5263)集團搶全球之先，在基隆市政府協助之下，智崴匯聚多年體感產業經驗能量，於基隆國門廣場旁打造全球首座元宇宙實境體驗館ANIVERSE KEELUN，為這座城市打開科技旅遊及娛樂文化新頁。

上周六智崴與基隆市政府在基隆火車站舊址空間，啟動「基隆光芒」璀璨燈光展演，由象徵未來的璀璨燈光依傍著港灣內的溫柔波浪逐步點亮基隆舊火車站前廣場，展演高潮於ANIVERSE KEELUNG上方乍現，以科技光束點亮基隆夜空，為這座山海比鄰、市港相依的城市，注入嶄新的科技體質與能量，成為翻轉新起點。而ANIVERSE KEELUNG的幕後主人是一隻來自多重宇宙的褐色短毛貓，預計2023年即將完成星球穿越抵達基隆，屆時將於全台最大裸視3D弧形巨幕現身，絕對是全台貓奴攻陷的最夯景點。

智崴集團目前為全球主題遊樂園頂尖供應商，其中飛行劇院在全世界擁有近9成市占率，合作夥伴包含世界各地的《樂高樂園LEGOLAND》、澳洲最大樂園-夢幻世界《Dreamworld》、德國最大樂園-歐洲公園《Europa-Park》等知名遊樂園。

ANIVERSE KEELUNG結合Any及Metaverse雙詞彙，象徵一道打破虛實界線、並且自由自在能穿越多重宇宙的任意門。坐落於基隆火車站舊址，自此從這座城市的交通運輸命脈，轉化為引領這座島嶼前往未來的重要里程碑。場域以科技工業風保留既有場域元素，並在流動動線上規畫一系列體感體驗。走入挑高大廳空間，映入眼簾是相當吸睛、充滿蒸汽龐克風格的「戴爾塔飛艇」。

觀眾駐足在乘載希望的巨大氣囊下，從火焰燈光的特效開啟旅程，接著將直上3,000公尺的高空視角俯瞰世界美景，宛如翱翔在全球各大景點的天際線上；備受各界期待的「阿爾法航艙」，玩家戴上3D視鏡後，將與世界經典《小王子》共創奇幻探險。館內還有愛普森航線和拉姆達賽道等多項專利體感設施，無論是大朋友小朋友皆能在此獲得驚喜與滿足。