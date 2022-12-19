寒流來襲，今天清晨新竹縣峨眉僅4度，且預計周三還有寒流報到，如何保暖成了重要關鍵，中醫師余雅雯表示，冬季有3大常見的錯誤保暖法，包括喝酒或咖啡暖身、錯誤穿著發熱衣，以及單獨泡湯或泡澡，反而讓身體更冷，還有心肌梗塞的風險。

中醫師余雅雯在臉書表示，錯誤的保暖方法會讓身體冷上加冷，有著涼的風險，首先是喝酒、咖啡暖身，原因是喝酒會讓血液離開身體器官，往四肢末梢集中，使核心體溫下降，可能造成低體溫。喝咖啡則是刺激交感神經使血管收縮、血流變少，更容易感覺手腳冰冷。

余雅雯說，第二個錯誤保暖法是錯誤穿著發熱衣，例如在發熱衣裡再襯一件衣服或穿太寬鬆的衣服，使發熱衣無法吸水氣，水氣就留在皮膚上就無法達到發熱保暖效果；此外，還有人運動時會穿發熱衣保暖，但其實發熱衣的特殊纖維會讓汗水無法排出，反而感覺更冷。

余雅雯說，最後也是最重要的一點「單獨泡湯或泡澡」，她指出，有心臟血管疾病的人絕對不宜單獨泡湯，冷熱溫差易導致血管急速舒張、收縮，易引發心肌梗塞或缺血性中風，也不要空腹泡，因為這時血壓較低，建議飯後2小時後再泡湯，且泡湯溫度勿超過攝氏40度才較為安全。此外，泡澡完後要補充水分、慢慢起身，身體先起來腳繼續泡在水裡，趕快穿上衣服，千萬不要吹到風。

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