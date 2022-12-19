誠品生活(2926)東南亞首店「誠品生活吉隆坡」12/17正式開幕，誠品董事長吳旻潔表示，希望誠品生活吉隆坡成為一處充滿人文關懷與探索樂趣、有溫度、有故事，包容款待萬千心靈的文化場域，期待未來能在吉隆坡與大馬朋友共同創作，持續體現更多跨文化、跨領域、跨語言的藝文交流與互動。誠品在台灣、香港、蘇州、東京、吉隆坡至今共有48家據點，此次展店於星馬地區獲各界迴響，期待與在地民眾持續共創精彩。

與誠品攜手合作的YTL楊忠禮集團家族來自台灣金門，長年致力推動馬來西亞與台灣文化交流。出席剪綵的YTL楊忠禮集團主席丹斯里楊肅斌Tan Sri (Sir)Francis Yeoh表示，回顧這兩年的歷程，與誠品生活攜手打造一處藝文新地標，也非常珍惜雙方合作以及共同的信念，衷心希望透過我們的努力，豐富生活、啟發創造力，進而促進大眾的福祉。相信誠品生活將會成為在地民眾與國際觀光客閱讀與體驗文化創意的首選。

誠品生活吉隆坡位於大馬首都吉隆坡「金三角」武吉免登（Bukit Bintang）商圈The Starhill 2樓。整體空間設計以義大利作家伊塔羅．卡爾維諾名著《看不見的城市》為靈感，入口處獨特隧道式設計，讓搭乘專屬手扶梯上樓的過程就彷彿整裝出發、踏上探索旅程。旅途的起點還有藝術家黃本蕊作品兔子「尼尼」溫和優雅地迎接，歡迎來自世界各地的旅人親臨造訪、悠遊四大主題城市，創造與自己心靈相遇的無限可能。