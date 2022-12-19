因選前有候選人過世，而延後三周舉行的嘉義市長選舉結果昨（18）晚出爐，國民黨籍現任市長黃敏惠以略高於上屆（58558票）的59874票，大勝民進黨候選人李俊俋（32790票）。對此，港媒《中評社》分析認為，黃敏惠的在低投票率的情況下，仍以超過6成得票率大勝，代表社會教訓民進黨的氛圍仍在沸騰中，也提醒藍營，雖然短期內有優勢，但若不能做到「團結整合、推出最強人選、不內鬥內亂」三事，才有機會談重返執政。

評論指出，由於國民黨在上月26日的投票中，奪下了含台北、新北、桃園、台中四個直轄市在內的13縣市，因此本次嘉義市長選舉被民進黨視作「能否反彈再起」的延長賽，以及立委補選的參考。但最後結果仍不如意。

對於黃敏惠的得票超過上屆，以及得票率創下藍營在嘉義市的新高，評論認為，這除了反映出黃個人在嘉義市的施政受高度肯定外，也可看出在綠略大於藍的嘉義市，過去被認為「天下刀子雨都會出來投票」的民進黨基本盤沒有出門投票，「似乎也反映，民眾對民進黨政府的不滿氛圍仍非常強」。

評論直言，11月26日民眾對民進黨執政投下反對票至今，除了內政部前部長徐國勇以健康因素請辭，內閣改組進度幾乎為零，民眾對於民進黨是否有檢討，可能要打上問號。而談到國民黨，評論則認為其再下一城後，士氣有望再創巔峰，若接下來兩場立委補選此氛圍繼續發展下去，在短期內可望保持優勢。但也提醒，面對2024年總統大選，國民黨需要團結整合、推出最強人選，同時不內鬥、內亂，「才有機會談重返執政」。