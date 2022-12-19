阿根廷梅西（左）在比賽中面對法國姆巴佩。（美聯社）

本屆世足決賽落幕，阿根廷與法國之戰儼然成為梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）的王牌對決。梅西踢進兩球，姆巴佩更是演出帽子戲法，兩人還在進球之後互相挑釁，引起場外熱議。

決賽由阿根廷率先破門，梅西罰進全場第1分，他慶祝完之後走過姆巴佩面前，梅西盯著姆巴佩，稍微抬起右手握拳表示振奮。姆巴佩也看著梅西，但很快就把臉別過去，梅西的較勁意味相當濃厚。

下半場輪到姆巴佩發威，他進了兩球（還有延長賽第3球），結果姆巴佩同樣走過梅西面前，兩人互瞪，姆巴佩抬起左手握拳慶祝，梅西也是很快把臉別過去。

姆巴佩會這樣做並不意外，他在對英格蘭之役就因為對手肯恩（Harry Kane）罰球沒進而在他面前大笑慶祝，引起英格蘭球迷的憤怒。

在雙方陣型安排上，梅西是阿根廷右前鋒，姆巴佩是法國左前鋒，兩人就是正面遭遇。這次的「進球對決」是姆巴佩多踢了1分，但是最重要的大力神盃還是落入梅西手中。

梅西、姆巴佩、巴西球星內馬（Neymar）都是法甲巴黎聖日耳曼的隊友，內馬在阿根廷賽後發文恭賀梅西，稱呼他為「我的兄弟」。西班牙《馬卡報》開玩笑寫道：「姆巴佩看了應該不會很高興」。大家畢竟都還是隊友，梅西與姆巴佩雖然互相挑釁但動作並不大，仍維持在「君子之爭」的界線之內。