最近寒流來襲，許多民眾全副武裝，口罩、毛帽都上陣，將自己包緊緊深怕受寒。近日有眼尖的網友發現，一名正妹不畏寒流在基隆的公車循環站，大彈《魔女宅急便》主題曲〈臨海的街道〉，高超的琴藝吸引眾多民眾圍觀，而正妹身分也被起底，是日前在金鐘獎大秀雙語主持的女星楊小黎。

女星楊小黎從童星出身，近年進軍戲劇領域，深得觀眾喜愛，另外在主持方面也獲得不少好評，昨(18)日楊小黎外出時，剛好經過一台公共鋼琴，愛琴的她當場坐下彈奏了起來，她穿著羽絨衣、圍巾又戴帽子，無懼寒冷，流暢的彈出《魔女宅急便》主題曲〈臨海的街道〉，身體並隨音樂搖擺，旋律流暢優美，吸引眾人目光。

不少紛紛網友紛紛驚嘆「路人不會知道原來是小黎啊啊啊」、「好好聽喔！宮崎駿」、「不知道以為是周杰倫」、「小黎真的不要太優秀」，她則自謙道：「我是最怕冷的鋼琴家」。

事實上，楊小黎曾透露自己小時候曾幫宮崎駿卡通配音，後來「宮崎駿動畫配樂交響音樂會」來台巡演找她主持，也意外讓她獲得演出機會，跟著樂團登上國家音樂廳獨奏，實力獲得專業認可。