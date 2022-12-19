吳姓男子在捷運上用下體磨蹭1名女設計師的屁股，被依性騷擾罪判刑5月確定，但吳男竟反咬是女方伸鹹豬手摸他「該邊」，女方獲不起訴，台灣高等法院合議庭看不下去吳男為求脫罪，誣陷被害人，罕見依職權向檢察官告發，台北地檢署認定吳男誣告被害人，致被害人無端訟累，浪費司法資源，再起訴他誣告罪。

檢方調查，去年1月20日上午，從事餐飲業的吳男，自龍山寺捷運站搭板南線時，見被害OL站在門扇與側板之間，趁車廂內人潮眾多，故意向她背後靠近，以下體緊貼對方屁股，並前後扭動，對女子性騷擾。

一審審理時，吳男否認性騷擾，並稱是對方摸他大腿內側性騷擾，他罵對方「醜女」，對方是挾怨報復，法官因吳男說詞前後不一，且被害人事後在記事本上提及此事，內心煎熬，當時處理員警也作證，吳男說對方告他，他也會反控對方，因此法官不採信吳說法，依性騷擾罪判吳徒刑5月，得易科罰金15萬元。

吳男不服，上訴高院，另向北檢反控對方性騷擾，北檢不起訴後，吳聲請再議，遭台高檢署駁回，被害女子獲不起訴確定。

吳聲稱，他先被女子的皮包撞到，他因打球，身體、腰部受傷較敏感，遂推她皮包，對方將他擠至門右邊，用手碰他大腿，肩膀碰他胸部，他罵對方醜，遭挾怨報復，否認犯罪。但高院合議庭不信，駁回上訴，判吳徒刑5月，得易科罰金確定。

高院合議庭認為，吳男性騷擾被害人，為求脫罪竟誣陷對方，涉嫌誣告罪，依職權向台高檢署告發，台高檢署將案件發交北檢，北檢依法起訴。