健身網紅Emi Wong擁有迷人電眼和傲人身材，加上活潑可愛的性格，讓她與老公Chad合體拍攝的瑜珈教學影片，受到粉絲熱烈歡迎，YouTube頻道坐擁576萬追蹤，沒想到自5月起，Emi的任何影片都沒見到老公出鏡，讓外界懷疑婚姻狀況是否亮起了紅燈？

Emi當年以7A成績考進港大環球商業系，可望過上很優渥的生活，不過後來她愛上健身，2018年便辭職經營YouTube，靠著教大家用瑜珈保持良好體態，光一個月的業配收入約達30萬港元(118萬台幣)，此外，她也經常出國旅遊，然而近日就連遠赴新加坡參加網紅聚會，身邊均沒有老公Chad陪伴，而Chad的IG更是自去年12月起就未再更新動態，不免令粉絲擔憂兩人的相處情形。

會讓粉絲擔心主要是，夫妻倆上一次合體拍片已是今年4月，可見兩人在影片中大玩「青春程度測試」，只要能夠站著穿好鞋子，就代表依舊青春，最後夫妻倆也順利達成目標，除了在鏡頭前的笑容非常燦爛，夫妻同框的畫面也閃瞎大家。

因此，不少網友湧到這支影片留言區提問：「請問你跟Chad還是夫妻嗎？我們好想你們在一起」、「怎麼都沒跟Chad一起拍片？」、「究竟妳跟Chad發生了什麼事情？」、「你們分開了嗎？」，不過Emi夫妻倆一直沒有回應過留言，因此無法得知真實情形，粉絲只能回顧夫妻倆過往的影片回味。