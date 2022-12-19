夏威夷航空（Hawaiian Airlines）18日一架從鳳凰城飛往檀香山的客機遭遇嚴重亂流，造成11人重傷、送醫治療，救難人員指出，一共治療36人，傷勢包括頭部重傷、撕裂傷、瘀傷，甚至有傷者失去意識，另外有乘客指，有些乘客頸部骨折，臉上、頭部都是血。

綜合美聯社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，檀香山緊急醫療服務18日發布聲明，指出當天夏威夷航空一架從鳳凰城飛往檀香山的客機在距離檀香山30公分航程高空遭遇嚴重亂流，造成36名乘客受傷，當中20人送醫治療，其中11人重傷。

聲明指出，傷者傷勢包括頭部重傷、撕裂傷、瘀傷，甚至有人失去意識。

乘客雷耶絲（Kaylee Reyes）表示，亂流來襲時，母親剛到位置上，根本來不及繫上安全帶，就被拋飛、撞上天花板，「她飛起來撞上天花板。」

另外有乘客表示，有些乘客在碰撞中「頸部骨折」。帳號為「lynnxxy」的乘客在推特發文表示：「最恐怖的飛行經驗，在半空中遭遇非常強的亂流，有些人撞上天花板後頭部受傷，我很安全，只是非常驚嚇」，形容這次經驗讓他「創傷、難忘」。

「有些在後面的人頸部骨折、頭部、臉部都流血，我希望他們都早日康復，這是一次非常創傷的事件。」

乘客也在推特上分享亂流後，機艙天花板被撞凹的畫面。

scariest experience flying: very strong turbulence happened mid flight & some ppl with head injuries from hitting the ceiling. i’m safe just very shaken up pic.twitter.com/FTGEDm4nOd — lynxxy (@lynnxxy) December 18, 2022

這架客機載有278名乘客及10名機組員，在遭遇亂流後，於當地時間上午10時50分安全降落檀香山。

（持續更新）