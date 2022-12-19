南韓25歲女星白藝潾，2007年在選秀節目中憑著甜美臉蛋與超強的舞台實力，受到大批觀眾的喜愛，也因此被封為「抒情天才少女」，隨後她進去JYP娛樂成為練習生，並在2012年的選秀節目《K-pop Star 1》中，與冠軍朴智敏組成雙人美聲女團「15&」順利出道。但在2017年她便宣布離開女團成立獨立樂團The Volunteers，隨後她的風格也開始大轉變。近日她在個人IG上曬出多張穿搭照，秀出手臂上大批的刺青圖案，意外引來大批酸民批評，對此她也不再忍讓出面回擊酸民。

日前在美國紐約開唱的白藝潾，在昨（18）日於個人IG上也曬出一系列穿搭美照，並附上文字表示「謝謝紐約！謝謝大家的熱情並祝福你們有個美好的夜晚，非常愛你們！」接著有感而發地透露自己在14歲隻身前往紐約念書時的各種無助，到如今成為藝人站在紐約舞台上表演的種種心情，對於她來說一切就像美夢成真一般，希望自己能保持這個夢想及熱情，繼續做自己喜歡做的事。

而照片中，只見白藝潾穿著咖啡色的細肩帶平口造型洋裝，腰間抓皺的設計與領口超低胸的剪裁，使她凹凸有致的身材曲線完美呈現；她也大方展露手臂上的圖騰以及花卉刺青，就連大腿上也有，若隱若現的相當性感，但沒想到卻因此吸引酸民批評，表示「你把身體當畫紙嗎？身體髮膚受之父母」，白藝潾看到後也親自跳出來反擊「不管是不是畫紙，都別管別人的閒事」 ，正面態度受到大批粉絲的讚賞。