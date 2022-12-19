台中一名江姓男子與李姓女醫生相識多年，前年初交往後決定於5月閃電結婚，江男前後給付34萬元聘金，未料李女數度說謊並推延婚期，讓江男氣得解除婚約並要求李女返還聘金。法院審理時，李女稱34萬元為交往的零用金，但法官不採信，判李女須全數返還定讞。

判決書指出，江男主張，與李姓女醫生結識15年，2020年1月兩人正式交往並論及婚嫁，口頭約定好同年5月結婚，李女也曾向他說「想當5月美嬌娘」等語，他先後向給付李女共計34萬元聘金。

江男表示，但李女收到聘金後，先是稱自己遇上院內醫療糾紛須賠償200萬元，提議延期婚約，他查證後發現非事實，李女便改口稱是院外醫療糾紛等一再推遲婚約，讓他覺得李女毫無完成婚約的意念，當他要求李女返還34萬元聘金時，李女卻稱聘金是生活零用金已花光，實在讓他感到晴天霹靂，也認為無法與李女結婚，故提告要求解除婚約，同時要求李女返還34萬元聘金。

對此，李女稱，她的確收到江男匯款34萬元，但款項用在保養品、平板、衣服等治裝費用，也就是男女交往期間的生活花費與零用金，聘金應該是男方及其家屬親自到女方家中提親後所給付的金額，但江男並未正式提親，她僅是要求延後婚期，就被江男數度恐嚇導致身敗名裂，認為自己無理由返還34萬元。

法院審理時，法官勘驗2人對話紀錄，發現的確曾提及要當5月的美嬌娘與喜餅、聘金的話題，對話中江男所支付的金額也符合江男的主張，故不採信李女說詞，一審判李女應返還34萬元聘金，案經李女上訴被駁回，全案定讞。