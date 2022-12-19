近日許多台灣食品遭大陸禁止輸入，網友查詢後質疑食藥署出包，把應該以HS編碼1905申請的鳳梨酥等產品，以HS1902的包餡麵食進行申請，才導致許多糕餅業者的申請沒通過，引起各界討論。律師林智群看完網友的說法後，反面提出HS1902包含月餅、蛋糕等產品的證據，狂酸「一堆人寧可買地下電台賣的來路不明假藥，也不願意聽專家（律師、官員）的」，但此話卻讓出口業者不忍了，親自回應解釋其中差異。

針對網友質疑食藥署出包導致糕餅業者做白工一事，林智群昨（18）日在臉書表示，部分匿名粉專稱包餡麵食為水餃、混沌等冷凍食品，他就這部分進行確認，結果發現在大陸海關網站中，HS編碼1902下的舉例確實是以上食品沒錯，但細分「包餡麵食」，卻可見月餅、蛋糕及其他糕點，直言「月餅都是包餡麵食了，鳳梨酥不是喔？一樣有包餡耶」，並酸「這些匿名粉專，根本就是地下電台賣假藥的，一堆人寧可買地下電台賣的來路不明假藥，也不願意聽專家（律師、官員）的，可憐哪！」

不過身為出口業者的農業專家「Lin bay好油」指出，若事實真的是這樣，他也會覺得這些人很可憐，但律師其實不等於在所有領域都是專家，「大律師報過關嗎？大律師懂食品嗎？既然都沒有經驗的話，為什麼會自己覺得自己是專家呢？」

Lin bay好油透露，實際上蛋糕、月餅及其他糕點等產品，用HS1902申報與用HS1905申報都可以，因此重點其實是在成品的差異上。他以月餅為例，若是做好後未經烘烤的「生月餅」，就是以HS1902進行申報，但若是已經烘烤好，不須再經過任何處理，可以直接食用的月餅，就是以HS1905進行申報，「以佳德的例子來說，他不報1905這一項，他報1902這一項才是奇怪吧？難道佳德的鳳梨酥是生的嗎？佳德的鳳梨酥是冷凍的嗎？」

Lin bay好油強調，他是出口業者也並非匿名粉專，了解關務實務更懂食品，還有PCQI可以編寫食品輸入美國的食品安全管理計畫及HACCP、GGAP等相關證照，「我是不是比大律師更專業多了？那大律師要聽我的嗎？」