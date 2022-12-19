準台北市長蔣萬安日前提出第二波小內閣人事名單，其中文化局長將由作家蔡詩萍出任，但因蔡多次點名「深藍族群拖累國民黨」，導致後者不滿。對此，偶而評論時事的前氣象主播李富城也在臉書發文，痛斥「如果知道我這一票，投出了另外一個馬XX，絕對不會將票投給蔣萬安」。
蔡詩萍日前表示，知道很多人好奇為何蔣萬安會邀請他進文化局？並且透露，其實選戰中有幫一點小忙，但最重要的，是蔣萬安認為他「多元文化型塑台灣社會」、「文化樹立台北性格」的許多看法，跟自己治理台北市的諸多理念貼近，因此希望他不只是講講、給意見，也不妨進去公部門推動。
而李富城昨（18）日晚間在臉書發文表示，之所以支持蔣萬安，是因為「我們深信他是藍的，也相信他會重組藍營」，但他也表示，若是知道自己的這一票，投出了「另外一個馬XX」，他是絕對不會將票投給蔣萬安的。
最後，李富城直言，一個鳥盡弓藏的勝利者，誰還會為你效力？「四年後再見！」
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