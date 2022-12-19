受到美國聯準會放鷹，市場對經濟衰退擔憂升溫與美股拉回，上周台股周線連二黑。由於年底近聖誕節，外資陸續開始放假，市場聚焦在內資投信法人的買超，近一周投信買超前10名包括:遠東新(1402)、中信金(2891)、元大金(2885)、永豐金(2890)、台玻(1802)、旺宏(2337)、大成鋼(2027)、裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、京城銀(2809)等。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近日台股走勢疲軟，主要是反應聯準會釋出關於降息言論、打擊通膨決心等都低於市場預期，以及美股拉回走勢所致。儘管市況受利率政策比市場悲觀一點點影響，但不論是就中國經濟有望解封、三到六個月後逐步回復的方向明確，或是季報表現與明年逐季表現來看，其實最壞狀況都在市場預期之中，不確定性都已逐步落地。

據安聯台股團隊長期追蹤250檔企業獲利來看，年增率低點仍預估落在2023年第一季、之後有望逐季改善。相較於今年修正的是本益比、明年則是每股獲利變化，預估明年第一季基本面將呈現分化走勢，故屆時選股可能成為左右全年表現的關鍵時點。

安聯投信表示，雖論需求回升仍言之過早，但顯示產業訂單全面下修時間已過，產業離復甦又更近一步下波觀察點將是農曆年後訂單是否增溫。首選族群仍為IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸領域。