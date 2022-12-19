台灣民意基金會提供。

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台灣民意基金會今天公布最新政黨認同民調，約三成一民眾認同民進黨，三成二認同國民黨，與3個月前相較，藍綠基本盤出現巨變，民進黨認同者下滑10.7個百分點，換算成人口數，等於流失207萬認同者。這也是蔡英文總統上任以來，規模第二大的崩盤幅度，已經退回10年前在野時期水平。

台灣民意基金會在民調詢問，「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」結果發現，有9.8％「非常接近民進黨」，20.7％「還算接近民進黨」，27.2％「還算接近國民黨」，4.4％「非常接近國民黨」，另有34.3％中性選民，3.7％不知道或拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，約三成一是綠認同者，其中深綠一成，淺綠約二成一；同時，有三成二是藍認同者，其中 4.4％深藍，二成七淺藍；此外，有三成四中性選民。藍認同者比綠認同者多1.1個百分點。

從另一個角度看，他說，目前台灣綠藍勢力，藍認同者是綠認同者的1.036倍。這是2022選後最新的藍綠基本盤，雙方已經旗鼓相當，藍還略佔上風。

與最近一次，也就是3個月前的調查相比，藍綠基本盤出現巨大變化。游盈隆指出，3個月前，綠認同者有41.2％，現在只剩30.5％，足足流失了10.7個百分點；如果換算成實際人口數，等於流失了207萬認同者；3個月前，藍認同者只有 19％，現在飆升到31.6％，激增12.6個百分點，如果換算成實際人口數，等於新增243萬認同者。

他進一步分析，3個月前，綠認同者比藍認同者多22.2個百分點，是藍認同者的2.17 倍；簡單地說，一個綠營比兩個藍營大。如今綠認同者大量出走，導致急遽萎縮，相形之下，藍營擁入大量認同者。

游盈隆認為，從結果看，民進黨過去3個月，不論是執政表現或選舉競爭，一定發生了什麼事，導致整個政黨認同快速崩盤到這種地步，確實值得好好反省檢討。

從長期趨勢看，他說，民進黨這次政黨認同大崩盤，重挫10.7個百分點，僅次於2021年6 月因新冠疫情大流行引爆疫苗慌，政黨認同重挫12.9個百分點。

游盈隆指出，這兩次政黨認同大崩盤是2016年5月蔡英文總統上任以來規模最大的兩次，已經退回10年前在野時期水平，它的傷害、衝擊和影響將非常深遠。除必然衝擊嘉義市長選舉和兩次立委補選外，接著對2024總統和立委大選也會有重大影響，除非民進黨短期內讓人一新耳目，有大開大闔、立竿見影、贏回民心的開創性作為，在重建良好政黨形象上能展現智慧和決心。

另一方面，國民黨這次政黨認同有一飛衝天之勢，一次飆升12.6個百分點，是2016年5月以來單次最大幅度的躍升。甚至比2018年11月因韓流所導致的政黨認同大爆發10.9個百分點還更強大。他說，這無疑是國民黨政黨認同的大復活，它會帶來多大多深遠的政治效應和2024總統與立委大選產生什麼樣的連結，有待持續觀察和評估。

此次調查委託山水民意研究公司進行，訪問期間是2022年12月12日至13日二天，有效樣本1070 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3 個百分點。