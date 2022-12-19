梅西的妻子安托內雅(右)舉起世足冠軍獎盃拍照。（美聯社）

Un amor como el de Lionel Messi y Antonella pic.twitter.com/DipxZEW4Le — Romina (@romina_vignolo) December 18, 2022

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）本屆世足摘冠封神之後，妻子安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）再度成為媒體關注對象。梅西比很多人都幸運，他在5歲時就認識自己的真命天女，安托內雅那年只有4歲，她是梅西好友的親戚。梅西13歲時遠赴西班牙發展，承諾「一定會回來找她」。梅西沒有食言，兩人最終在2017年完婚。

梅西夫妻舉行婚禮的時候，巴薩球員皮克（Gerard Pique）和女友夏奇拉（ Shakira）出席，讓安托內雅非常不悅，因為她的一位姊妹淘是皮克的前女友（如今皮克和夏奇拉已經分手）。除此之外，今年35歲的梅西、34歲的安托內雅感情一向穩定。

已故阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）是個風流人物，他的子女和私生子女多到可以排出一支先發足球隊（11人），阿根廷法庭還宣告球王的遺體不許火化，以便未來開棺讓私生子女檢驗DNA。

梅西的勁敵C羅（Cristiano Ronaldo）一度被捲入性侵疑雲，纏訟10年才終於獲得不起訴。另一位勁敵姆巴佩（Kylian Mbappe）則是被傳言和跨性別女模交往。相較之下和自己青梅竹馬結婚的梅西感情生活非常單純，西班牙《馬卡報》稱讚「安托內雅獲得了故事書一般的結局，這是她應得的。」

決賽獲勝之後，安托內雅帶著孩子進場與梅西合影，安托內雅還舉起大力神盃享受了一下，她在IG寫道：「我們真的為你感到驕傲，感謝你教我們永不放棄、奮戰到底。你終於做到了，你是世界冠軍，我們知道這些年你吃了多少苦才圓夢，加油，阿根廷！」