不知不覺又來到了年末汰舊換新，又或是尾牙贈禮的高峰期，而明年2023年即將迎來60周年慶的歌林家電，也默默地陪伴了台灣消費者將近一甲子的歲月時光，60年不僅是一個代表不斷成長與累積的數字，更是透過不斷的累積，才能一直帶給使用者更便利、使用起來更舒適的產品，讓生活中都有歌林，同時也感受到簡單的幸福，而歌林也趁這歡度歲末的時機，以感恩的心、推出最懂消費者需求的各大新品，讓消費者繼續體驗最簡單的幸福

歌林全新RK03系列冷暖空調，強調歌林冷氣的三重進化論「靜節能、淨強效、勁耐用」，現購買還享每台最高2000元的貨物稅退稅補助。（歌林提供）

近日氣溫驟降就少不了四季宅在家都能享受最佳溫度的RK03系列冷暖空調，強調歌林冷氣的三重進化論「靜節能、淨強效、勁耐用」，以智能變頻模式去自動感測室內溫度，再讓壓縮機以適當的速度運轉來達到節能省電的需求，更採環保減碳的R32環保新冷媒，同時具有能抑制黴菌孳生的乾燥防霉功能，另購銀離子濾網還能達到抑制細菌、過濾空氣的目的，而且符合CSPF一級能效，加強了防沼氣與藍波防鏽功能，以延長機器壽命，更能保障冷氣使用品質，現購買還享每台最高2000元的貨物稅退稅補助。

歌林全新androidtv 4K聯網液晶顯示器 GU系列，擁有YouTube、NETFLIX等串流服務快捷鍵，年末聚會在家觀賞節目影片最方便。（歌林提供）

而歡聚時光就要靠androidtv 4K聯網液晶顯示器的GU系列來陪伴大家跨年或聚會，其擁有YouTube、NETFLIX等串流服務快捷鍵，隨時能在藍光護眼模式下，以4K 60HZ HDR10/HLG、Dolby vision的畫質來觀看影片，更內建MEMC功能讓運動比賽動作更清晰，同時擁有Google語音助理及Chromecast等智慧功能，一起觀看跨年煙火最溫馨。

歌林全新滾筒式洗衣乾衣機 BW-1006VD01， 擁有6段溫控洗淨及90°C高溫殺菌功能，更有冬天衣服最需要的免水洗即能去味的空氣洗功能。（歌林提供）

歌林全新直驅變頻單槽洗衣機，共推出19、17公斤變頻及15公斤定頻3款尺寸，強力洗淨同時也能減震減音又省電，更採斜面設計讓衣物更好拿取。（歌林提供）

歌林向來也擅於帶給消費者更強的便利性，像滾筒式洗衣乾衣機新品，不僅擁有6段溫控洗淨，以方便不同衣物材質去使用不同溫度清洗，更具備90°C高溫殺菌功能，還有能消除衣物的氣味、不必水洗的空氣洗功能，燒肉、火鍋後的聚餐就不怕同一件衣服有味道。另外也貼心推出了直驅變頻單槽洗衣機，上蓋採強化玻璃緩降設計，斜面構造讓洗淨衣物更好拿取，還有超大扭力以強力洗淨去除髒汙，但又有直驅變頻馬達以達減震減音又省電的效果，3種尺寸隨意任選最方便。

歌林全新變頻雙門579L冰箱 KR-258V03， 具備Ag銀離子抗菌防護功能，以及急速冷凍和旋轉式製儲冰盒等功能，使用起來方便之餘又安心。（歌林提供）

歌林推出了年末囤食材必備的臥式無霜冷凍櫃 KR-115FF01、KR-120FF01，風扇式無霜設計，冷凍、冷藏一機兩用之餘，還有140、196公升供消費者選購。（歌林提供）

還有全新變頻雙門579L冰箱，為新能源效率1級，榮獲節能標章、MIT標章，門外觸控式溫控設計，搭載ECO節能模式與環保冷媒R600a，以達節能省減碳需求，更有Ag銀離子抗菌防護，以及急速冷凍和旋轉式製儲冰盒等功能，方便之餘又安心。至於歲末囤食材必備的還有臥式無霜冷凍櫃，冷凍或冷藏都能一機兩用，擁有速冷鋁板及快速冷凍，以及電子式溫控功能，更有活動式置物架以方便拿取食材，兩種大小以方便一般消費者的需求更貼心。