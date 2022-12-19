現代人重視健康，馬拉松活動都吸引眾多跑者參加，但不少賽事舉辦的時間為冬天，氣溫低也易引發心血管疾病發作，心臟科醫師表示，根據美國非常正式的研究報導，在跑步中或是結束的一小時內，參加馬拉松的選手有百萬分之5的心臟猝死機會，醫師建議，運動時若出現胸口會悶、痛等3現象時，就要立即停止運動，以免發生猝死危險。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中在其臉書專頁表示，一般而言，多運動對身體好，但激烈運動時要小心避免心臟病發作，根據美國非常正式的研究報導，在跑步中或是結束的一小時內，參加馬拉松的選手有百萬分之5的心臟猝死機會，每10萬名跑全馬的選手則有一位病發的危險。

劉中平說明，激烈的運動可能會造成血管流速改變、或是血管的擠壓造成血管內的病灶容易破裂，運動中的交感神經興奮也有可能讓血小板活化，讓血栓在破裂的血管斑塊上凝集，最後導致心臟血液不夠，發生心肌梗塞。此外，沒有好好訓練過的心臟，或是天生肥厚的心臟，也有可能在運動的時候缺少血液供應，而容易發生致命性的心律不整

他並表示，目前心臟科醫師們仍非常鼓勵大家運動，但是建議民眾平常就要保持身體健康，最好先做過完整的健檢，另有研究顯示抽煙者在運動中的猝死機會特別高，建議戒菸後再去跑馬拉松較為安全，且運動中要注意水分與電解質的補充。

他並提醒，在運動中若有下列3項危險訊號時，就該立刻停止運動，且要尋求旁人的協助。

1. 胸口會悶、痛，心跳突然加速起來：因要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生了。

2. 頭暈、眼前發黑：要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部了，也可能是腦中風的前兆。

3. 手腳發軟、不聽使喚：要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。