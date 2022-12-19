在美東時間周日隔夜市場，目前美股主要指數期貨微升，已經開盤的亞股走跌。

道瓊指數期貨目前微漲0.02%，標普500指數期貨漲0.06%，那斯達克100指數期貨漲0.1%。

在亞洲股市方面，目前日經225指數跌近1%，韓股跌0.5%。

上周五美股三大指數連續第2周收黑，為9月以來首見。道瓊指數收跌281.76點或0.85%；周線跌1.66%，本月以來下跌4.83%。標普 500指數上周五跌1.11%，周線跌2.08%，本月來跌幅擴大至5.58%，，年底展開一波強攻的希望渺茫。那斯達克指數上周五跌0.95%，周線跌2.72%；本月已跌6.65%。

上周美國聯準會宣布升息50個基點至介於4.25%～4.5%，並暗示升息期將延長，要到2024年才會降息。根據最新的利率點陣圖，該央行預期到2023年利率最高將升至介於5%～5.25%，其中位數為5.1%，高於9月預估的「最終利率」4.6%，並創下自2007年爆發金融海嘯以來的最高水準，加劇了投資人對經濟陷入衰退的擔憂。

上周五發布的S&P Global美國12月製造業採購經理人指數（PMI）初值為46.2，不及市場預期的47.7和11月終值47.7，並創下31個月低。服務業PMI初值為44.4，低於市場預期的46.8，並創下4個月新低。綜合PMI初值為44.6，落後市場預期的47，亦創下4個月新低。上周早些時候，美國的零售額和一系列中國的經濟數據也遠遠落後市場預期，都令投資人對美國及全球經濟前景更感擔憂。

Oanda資深市場策略師Ed Moya表示，聯準會在9個月內將利率提高了400個基點，貨幣政策已經很快地變得具限制性。聯準會主席鮑爾暗示利率還會再升，因此經濟衰退的風險只會增加。

美股關注的焦點包括全美住宅建築商協會（NAHB）周一發布12月房市調查報告，以及Nike和聯邦快遞將於本周二發布財報。

在亞洲方面，本周日本和印尼央行將召開貨幣政策會議，澳洲央行將發布上次貨幣政策會議紀要，以及日本、香港、馬來西亞和新加坡將陸續公布通膨數據。

日本央行料將在周二宣布主要放款利率維持不變，仍為-0.1%；其對「殖利率曲線控制」的承諾也料將維持不變，將10年期公債殖利率限制在0.25%。

但與過去幾十年明顯不同的是，隨著日本央行總裁黑田東彥的任期即將於明年3月結束，現在該央行內部的鷹派聲浪正在升高。

本周五日本將發布11月消費者物價指數（CPI）報告，其核心CPI年通膨率預估為3.7%，高於10月的3.6%，並再創41年新高。

上周六《共同社》報導，日本政府將修改已有十年之久、規範政府與央行職責的聯合聲明，該聲明承諾央行將「盡快」達到2%通膨率，修改後可以讓通膨目標變得較具彈性。

印尼央行料將跟進聯準會放緩升息步伐，在連續三次會議都升息50個基點後，本次會議可能只升息25個基點。

讓投資人跌的鼻青臉腫的一年即將結束，在聖誕節前的最後一周是否還會有「聖誕行情」，就讓我們繼續看下去。