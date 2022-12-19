台灣位於環太平洋地震帶上，不時會有地震發生，一名來自英國倫敦的女孩的Katie表示，2018年第一次來台環島旅行，在花蓮遇到規模6.4強震，逃出飯店發現眼前一棟大樓倒塌，從未經歷過地震的她坦言「很害怕」，但不影響她愛台灣的心，最近她搬來台灣長住又再次碰到地震，她說「我還是很不習慣，每次碰到還是很害怕，但很高興能搬來台灣。」

不要鬧工作室昨（18）日於YouTube上傳最新影片，Katie表示，2017年曾在大陸工作，當時聽說台灣很棒，2018年就和朋友來台旅行、環島。她說來台前對台灣完全不了解，這趟旅行卻讓她愛上台灣，她們到了花蓮，欣賞壯麗的太魯閣。

Katie指出，2月6日接近凌晨，花蓮發生規模6.4地震，當下她立刻被震醒，一開始她被困在屋子裡，後來順利逃出，卻看到眼前一棟大樓倒塌，令她相當害怕，因為她在英國從未遇過地震，且整晚餘震不斷，「我真的不知道我該怎麼辦。」

Katie和朋友待在戶外等待，整晚看國軍在倒塌的大樓中搜救，當時無法得知實際傷亡人數，後來看新聞才知道有17人喪命，「我當下真的好害怕，無法想像在瓦礫堆好幾個小時的感受」，第一次來台的經驗讓她難以忘懷，卻沒有讓她害怕再來台灣。

Katie說，在那次之後她曾獨自來台旅行，也決定要搬來台灣長住，結果又碰到新冠肺炎，導致計畫延宕2年多，現在來台的心願終於實現，雖然最近在台灣又遇到幾次地震，她說，「我還是很不習慣，每次碰到還是很害怕，但短時間我沒有打算回家，很高興能搬來台灣。」