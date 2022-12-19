德國警方之前破獲密謀發動政變的極右團體，這群持極右帝國公民思想的陰謀論者否定當前政體的合法性，聽起來或許很瘋狂，但專家警告不應低估他們的暴力傾向。

信奉「帝國公民」（Reichsbuerger）思想的人士宣稱當前的德國不是合法國家，認為第一次世界大戰後被推翻的德意志帝國還存在。據官方統計，德國主張帝國公民的人口有2萬1000人，人數有增加趨勢，示威時他們經常揮舞德意志帝國的黑、白、紅旗幟，還自己印製駕照、身分證和出生證明，這些宣傳品在網路上很容易買到。

上週德國警方出動3000名警力，一口氣逮捕25名帝國公民成員，檢方指控他們已做好強行衝進國會推翻政府的準備。

這次德國史上最大規模打擊極右派的行動，凸顯帝國公民運動愈走愈極端，對國家安全造成威脅。

曾出版多本著作探討極右派現象的德國記者史派爾特（Andreas Speilt）接受中央社記者訪問時表示，帝國公民原本只是鬆散的團體，這是第一次極右團體成員來自不同領域的社會中堅份子，例如律師、醫生和工人，而且準備使用暴力，在德國極右運動史上可說前所未見。

在被捕的人當中，現年71歲、擁有貴族頭銜的海恩瑞希十三世魯斯王子（Prince Heinrich XIII Reuss）按計畫在政府被推翻後將出任國家元首，尤其令人好奇。

史派爾特說，這個人除了公開發表過帝國言論，也因財產爭議跟政府打過官司，對政府從失望轉為憤怒可能是他加入政變的動機。

2015、16年難民危機後，主張排外的德國另類選擇黨（AfD）逐漸壯大，在選舉大有斬獲，民意支持度始終維持在15%上下；被捕的馬薩克溫克曼（Birgit Malsack-Winkemann）不僅當過法官，也曾是這個極右翼政黨的國會議員。

案發後，德國另類選擇黨極力撇清與帝國公民的關係，史派爾特分析，這個政黨在意識形態上確實與帝國公民有相近之處，例如主張德國應重拾自信，黨內激進派甚至醞釀要發動革命，不過還沒到要恢復帝國的程度，與帝國公民還是不大一樣。

至於德國為何會有人渴望回到1871年成立、但在一戰後消失的德意志帝國，不承認當前政體的合法性？

史派爾特表示，別以為瘋狂的想法沒人信，過去有這些主張的人還會跟不同意見的人面對面爭論，現在他們寧願躲進同溫層，透過通訊軟體Telegram串連，在互動的過程中思想愈來愈激進。

他分析說，尤其近年疫情、戰爭、能源等危機接踵而來，對未來的不確定性讓人缺乏安全感，把自己鎖在封閉的意識形態的人愈來愈多。

德國每年平均有1000件極右暴力行為，尤其選戰時，主張對移民寬容和性別平等的政治人物，不時遭言語威脅或暴力相向。

近年最轟動的極右暴力事件是卡塞（Kassel）縣長呂貝克（Walter Lübcke）謀殺案，他接納難民的善行廣為人知，2019年6月遭一名極右人士闖入家中槍殺；2020年2月哈瑙（Hanau）的恐怖攻擊案，一名種族主義者持槍殺害9人，受害者全是移民或移民的後代。

帝國公民密謀政變案目前仍在調查中，檢方估計涉案人數超過100人，可見組織有一定規模；令人不安的是被捕的人有知道如何使用武器的退役、現役軍人和警察，警方已搜出十字弓、步槍等武器和死亡名單。

史派爾特指出，這群陰謀論者顯然想複製美國國會大廈遭暴力衝擊的事件，有朝一日也衝進國會，在混亂之中成立新政府，如果真的發生政局將動盪一陣子，傷亡也將難以避免，千萬不能低估他們的暴力傾向。（編輯：郭中翰）1111219