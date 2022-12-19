美國商務部於15日將大陸記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，任何美系廠商、組織若想與長江存儲做生意、交流，都需要事先取得商務部的許可，等於掐斷長江存儲拿到美系產品與技術的機會，研究機構集邦（TrendForce）認為，長江存儲未來可能被迫放棄3D快閃記憶體業務，甚至轉型為成熟製程邏輯IC供應商。

英國科技網站The Register報導，集邦提到，美國將長江存儲列入實體清單的決定，將使他們在開發最新3D快閃記憶體技術的過程中遇到巨大的障礙，尤其是在提高128層與232層的技術上。

此外，集邦也觀察到，大陸以外的買家似乎越來越不願意購買長江存儲的產品，這對長江存儲來說是一大壞消息，且在實體清單的制裁下，長江存儲將很難取得西方的先進半導體生產設備，因為日本、荷蘭等國可能很快就會加入制裁行列。

報導提到，所有的問題將讓長江存儲的未來前景蒙上陰影，進而改變公司營運策略，集邦推估，長江存儲可能放棄3D快閃記憶體業務，退回生產2D快閃記憶體，甚至轉型為成熟製程邏輯IC供應商。

長江存儲成立於2016年，時間並不長卻是記憶體晶片領域的後起之秀，月初研究機構TechInsights的一份報告才揭露，長江存儲能夠量產232層快閃記憶體晶片，使其成為能夠與三星、美光及SK海力士競爭的大廠。