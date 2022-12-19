新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安疑涉入助理詐領費，遭檢調大動作偵辦。前民進黨立委林濁水今天表示，高虹安一簍筐惡行惡狀，早在選前就已經被充分揭露與討論，新竹市民肯定非常在乎，但他們肯定有更令他們受不了的事，只好無奈地投票給她。

針對高虹安涉入的案件，前立委郭正亮日前質疑，高虹安這個案子已經吵很久了，但檢調急成這樣，要在12月25日前就給下馬威，一定會讓大家聯想到新竹大秘寶的嚴重程度，才會在她就職前給她很大的壓力。

林濁水今天也表示，高虹安一簍筐惡行惡狀。早在選前就已經被充分揭露與討論，他反問「選舉結果證明，投給高虹安的9.8萬新竹市民根本不在乎，是嗎？」

他自問自答的說，新竹市民肯定非常在乎，只是他們肯定有了更令他們在乎，更令他們受不了的事，只好無奈地投票給她。何況，高劣行是一個人做，對方是集體作業，甚至有國家協作，「真不幸」。

此外，新竹棒球場改善優化完成，媒體報導，日本測試練習後也給「讚」，林濁水認為，新竹棒球場就要舉行的啟用典禮，應該是高虹安主持的吧，會邀林智堅參加嗎？他感嘆綠營當初急著拿球場大秀一場，帶來的是一場無可挽救的災難，「當時平實一點，不浮誇一點，肯定大有不同」。