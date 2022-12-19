台北地檢署偵辦高虹安詐領助理費案，16日下午，北檢6樓頂樓國旗旗桿遭人掛出民進黨黨旗，政風人員立即調查，釐清遭侵入的始末。18日下午5點多，田姓男子向中正一警分局介壽派出所投案，聲稱是他懸掛黨旗「要跟檢察官對話」，隨即由警方戒護送北檢訊。

田男聲稱要跟檢察官講黨旗的事情，曾因不滿周玉蔻說「慈濟是中共同路人」，9月12日闖入「放言傳媒」咬傷員工，隔2天，又跑到周玉蔻主持的廣播節目，在門口放置一個禮盒，並報警說是炸彈，事後則稱只是「詐彈」，裏面放臭酸的月餅，為了要向咬傷員工賠罪，政治傾向是不滿民進黨。

43歲田男，案發當天下午3點多，穿著雨衣進入北檢，潛入台北地檢署6樓的天臺，在懸掛國旗的旗桿上方，加掛民進黨旗，藉以諷刺北檢偵辦高虹安案件，由於前方是車潮人潮眾多的重慶南路，隨即被對面辦公大樓的檢察官發現，北檢趕緊派人將黨旗撤下。

田男到時告訴員警「要跟檢察官講黨旗的事情」、「請你們幫我聯絡地檢署」等，並未跟員警說明從何處進入以及動機，但因他之前就被中正一警分局逮捕，員警都認識他，隨即聯繫北檢，猜測他可能是尾隨員工進入管制門，自己再摸上頂樓，疑涉犯無故侵入住宅罪嫌。