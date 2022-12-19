大甲警分局義里所在歲末年終舉辦預防犯罪宣導，透過宣導活動建立里民防詐觀念，警民合作聯繫通報，守護民眾的辛苦錢。（警方提供）

詐騙集團詐騙手段日新月異！大甲警分局指出，「猜猜我是誰」詐騙事件，預先設立圈套讓高齡長者，誤以為對方是多年失散好友或親友，濫用長輩救急救難的同情心，將自己的退休養老金雙手奉上給詐騙集團；義里派出所特走入社區，歲末年終加強預防犯罪宣導，避免再有長輩受害。

警方指出，義里派出所日前走入社區預防犯罪宣導活動，所長紀適華擔任主講人，由義德里發展協會社區高齡長者一同參與；強調在這科技資訊爆炸的時代，詐騙案件與一般民眾最為親密，更是深入至生活之中。

警方表示，詐騙事件中，「假投資」案件最為大宗且遭詐金額甚鉅，許多受害者被高報酬廣告吸引，以為自己聽取名牌飆股操盤，賺取高額報酬，並且利用小額出金，騙取受害者信任，殊不知等到投入大量金錢欲出金至帳戶時才發現無法操作，網站上的數字都是一場騙局，不僅錢財遭詐自身帳戶還遭警示。

另外因詐騙之手段及種類不勝枚舉，總是推陳出新，建立民眾勿輕信他人所言，匯款前停、看、聽，切勿將個人存摺、金融卡交付他人，更是極為重要。

大甲警分局義里所在年末舉辦預防犯罪宣導，利用案例以及影片宣導反詐騙，透過宣導活動建立里民防詐觀念，警民合作聯繫通報，守護民眾的辛苦錢。