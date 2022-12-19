卡達世界盃足球賽開打至今，雖幾家歡樂幾家愁，但也成功掀起全球的跟風熱潮，尤其是在今（19）日凌晨開打的世足冠軍賽PK大戰，更讓全球粉絲陷入瘋狂。而阿根廷足球隊除了拿下本屆世界盃足球賽的冠軍「大力神盃」外，門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也獲得本屆最佳守門員的「金手套獎」，但當他興奮上台領獎時所做出的「1舉動」，卻讓台下所有人都看傻眼。

由世界球王梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷足球隊，在對戰法國的冠軍賽中雖一度陷入延長賽，但最後仍不負眾望拿下冠軍，讓全球粉絲都為他們感到開心。而其中擔任守門員門將馬丁尼茲也因此獲得「金手套獎」，但就在他從主辦單位手中拿下獎下時，先是興奮地拿起獎盃擺出各種姿勢，最後竟一時興起將獎盃放在下體處重要部位處，咬住下唇露出猙獰的表情，腰部甚至還前後抖動，並抖了手套獎盃幾下，讓一旁觀看的主辦國成員及民眾都看傻了眼，許多網友也對於他的舉動捏了一把冷汗，畢竟這樣的舉動在保守的穆斯林主辦國卡達面前，顯得有些冒犯。

另外值得一提的是，在球隊中的21歲新生代球員費南德茲（Enzo Fernandez）憑著這次機會獲得最佳年輕球員獎；而傳奇球星梅西則拿下本屆最佳球員金球獎。以梅西目前的個人戰績來說，他已拿下了賽季最佳球員、歐洲最佳球員、歐冠最佳射手、國際足總最佳男子球員獎、歐洲金靴獎、歐洲金童獎、金球獎、世界足球先生、勞倫斯最佳男運動員等多項大獎；國家隊方面則是拿下奧運會冠軍和MVP、美洲盃冠軍(MVP+金靴)、世青賽冠軍(MVP+金靴)以及2個世足賽金球獎。如今再一冠軍獎盃入手，對梅西來說無疑是最大的人生成就，他接受採訪時更開心表示「就算現在要我退役也毫無遺憾」。

por vos también, gracias emiliano martinez, gracias. pic.twitter.com/U12c1b08IZ — luv CAMPEONES (@luvkerm) December 18, 2022