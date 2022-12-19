2022卡達世界盃在今（19）日凌晨風光落幕，最後由阿根廷不負眾望奪冠，梅西也在他世界盃最後一舞畫下完美句點，讓全台灣球迷為之瘋狂，而男星徐謀俊也與朋友一同熬夜看球賽，甚至買季軍及冠軍賽的運彩，沒想到兩場比分全押中，獎金狂翻94倍。

卡達世界盃季軍賽由摩洛哥對上克羅埃西亞，最終克羅埃西亞以2:1擊敗摩洛哥，而昨（18）日冠軍賽由上屆冠軍法國對上梅西領軍的阿根廷，正規比賽中雙方戰成2:2平手，延長賽3比3再平手，再進到PK大戰4比2由阿根廷拿下勝利。

對此，徐謀俊在正規賽結束後在IG上曬出他買的運彩，上方他所押的季軍及冠軍賽比分竟相同，讓他相當驚喜，也讓他驚呼「剛剛法國怎麼進兩球的？」，而他這次所投下金額為100元，最後可拿到9425元，瞬間狂翻94倍。

徐謀俊秀出自己買的運彩比分全押中。(圖/截圖自徐謀俊IG)

徐謀俊之前的星途並不順遂，雖然都有參與部分戲劇客串演出，但都沒因此受到關注，直到先前參加《全明星運動會》第三季被選為當季男子組狀元，節目中出眾的表現，才讓他的人氣提升。