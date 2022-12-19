人氣正妹女醫「綠肥兒」畢業於陽明大學醫學系，除了擁有天使級臉蛋外，白袍下還有凹凸有致的身材，從求學時期就屢屢登上ptt表特版，IG狂吸15.6萬追蹤，近來，IG久違2個月沒更新動態的她，分享一組淋雨的性感舊照，可見一件單薄的碎花洋裝服貼在她身上，逆天S曲線全被「透視」，讓網友激動喊：「給妳抱抱」。

照片中，綠肥兒原本將一頭烏黑秀髮盤起，站在山谷旁靜靜凝視遠方，宛如從山水畫走出來的美人，氣質非常高雅出眾，沒想到當她要離開時，天空卻下起了大雨，讓她只能狼狽離去，不過對粉絲來說是一大佳音，可看到她濕掉的洋裝胸前開深V，透視出超兇狠弧線，且洋裝下的內在及鉛筆腿線條幾乎一覽遺，甚至最後一張照片還以超近距離拍攝，雪白嫩肌濕漉漉的畫面，帶給粉絲很美好的視覺享受。

綠肥兒在配文裡分享歌詞：「願你三冬暖，願你春不寒，願你天黑有燈，下雨有傘」，提醒粉絲天氣冷要穿暖一點，別像她鼻水流個不停。照片曝光後，吸引上萬粉絲朝聖，紛紛留言回應她：「無視冬天，碎花真的好看襯托妳」、「衣服太薄了啦，看了都冷⋯⋯過來給妳抱抱溫暖」、「好美，變牙醫濕了啦」、「像極了漫畫中的女孩」、「看起來衣服都淋濕了～注意保暖避免感冒了」。