義大利經濟部長Giancarlo Giorgetti周末時表示，歐洲央行(ECB)後續將再升息的前景，讓歐洲一些負債較多的國家感到擔憂。

部長在羅馬一場活動上說，義大利多年來都受惠於利率接近零的有利形勢，但是情況正在改變。

歐洲央行上周四將利率調高50基點，符合外界預期，但是粉碎了升息即將結束的希望，央行警告未來數月將繼續升息。

義大利幾位部長紛紛批評對歐洲央行的升息動作提出批評。副總理Matteo Salvini說，歐洲央行的行為令人難以置信、困惑和擔憂；國防部長Guido Crosetto說，此舉將削弱西方國家在協助烏克蘭上的團結。

經濟部長指出，升息在某種程度上提醒了我們，要在公共財政上更加謹慎，並評估對實體經濟的影響。

此外，高漲的能源價格已經打擊了經濟，義大利在2023年預算中撥出了約210億歐元紓困，協助家庭和企業應付明年第一季的天然氣和電力帳單。

經濟部長說，指望該紓困案在三月之後到期落幕，想法是不切實際的，義大利正考慮推出新的紓困措施，包括保障能源價格的計畫。

部長還督促歐盟，從戰略的角度對美國的《降低通膨法》(IRA)作出強有力的回應。