美國好萊塢女星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）致力關懷兒童、人權議題，自2001年加入聯合國難民署（UNHCR），在2012年擔任特使，並親自前往全球各地的災區及戰區超過60次，卓越的貢獻有目共睹，然而她本人於16日突宣布退出聯合國體系，且卸任聯合國難民署特使身分，強調自己依然會參與更多樣的人權議題。

據CNN報導，裘莉在聯合國難民署已經工作了20多年，並於2012年被任命為特使，她希望能以不同的方式工作去直接與難民和當地組織接觸。此外，她也感激地表示：「我很高興有幸和機會與這麼多傑出和敬業的聯合國難民署外地官員以及在全球範圍內從事救生工作的其他同事一起工作，並擔任特使。」

聯合國難民署對於裘莉卸任一事，也強調裘莉的貢獻：「在過去的 21 年裡，裘莉女士孜孜不倦地工作，執行了 60 多次實地任務，她最近前往也門和布吉納法索會見流離失所的人。」並且感激裘利多年以來的服務、承諾以及她為難民和被迫流離失所的災民帶來的改變。

感念於安潔莉納裘莉的付出，目前聯合國難民署發言人凱瑟琳·馬奧尼 (Kathryn Mahoney)向CNN透露，目前聯合國難民署無意任命其他人擔任特使一職。