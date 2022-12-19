台股今年初開盤迄12月16日共236個交易日，集中市場總成交值為57兆8,147.66億元，日均值為2,449.78億元，股票成交量周轉率為107.11％。康和投顧預期本周指數將在14,200—15,000點區間震盪，本周看好九大題材類股，包含：中國解封概念股、車用電子股、台積電供應鏈、IC設計股、伺服器股、工業電腦股、網通股、矽晶圓股、第三代半導體股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.大陸疫後解封，市場聚焦經濟需求重現，大陸寶鋼開出2023年1月盤價，主力鋼材熱軋等六大項鋼品全面調漲，市場解讀大陸逐步放寬封控，加上陸續推出房地產救市措施後，將有助鋼市逐漸脫離谷底。

2.美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為7.1％，低於預期的7.3％，也低於10月的7.7％，通膨有放緩跡象；接續聯準會宣布升息2碼。

3.中央銀行公布第三季本國銀行存、放款加權平均利率，存款利率上揚至0.58％，放款利率攀升到1.94％，雙創六年新高，且存放款利差增為1.36個百分、創近五年來最大，銀行股獲利水漲船高。