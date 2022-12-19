12月16日全體上市公司總市值為45兆4,835.55億元，較前周五（9日）總市值減少5,429.26億元，周減幅為1.18％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：解封商機股、缺電及電網商機股、投信年底作帳股、鋼鐵股等，看本周台股指數區間為14,300—15,000點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國11月CPI年增7.1％、月增0.1％，低於經濟學家預估的7.3％與月增0.3％；核心CPI年增率亦低於市場預期。觀察重點是月增率降至0.1％代表通膨壓力逐漸趨緩；目前至2023年第2季CPI年增率都會持續滑落。

2.台積電亞利桑那州鳳凰城移機典禮證實台積電在全球半導體產業的地位不可撼動；德國《每日鏡報》報導台灣「矽盾」，台灣是世界上最重要的島嶼，沒有台灣全球進步就會停滯。

3.經濟學人雜誌預測2023年全球10大趨勢，其中報復性旅遊是影響明年投資與經濟的重大變數。台灣2023年出境旅遊成為主流，世界各國解封，跨境旅遊出現報復性需求。