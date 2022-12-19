北檢頂樓6日被人懸掛民進黨旗。（讀者提供）

北檢頂樓6日被人懸掛民進黨旗。（讀者提供）

台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉嫌浮報助理費案，16日諭令高女以60萬元交保，結果當天下午有民眾闖進位於「博愛特區」的北檢6樓頂樓懸掛民進黨黨旗，引發議論，台北地檢署19日表示，涉案人田男已於昨天下午主動到案，檢察官釐清犯案經過及動機，訊後諭知無保請回，將追究他無故侵入建築物罪罪責。

台北地檢署表示，北檢16日下午遭不明人士闖入，並在頂樓懸掛民進黨黨旗案，北檢當日即調閱相關監視錄影畫面，清查可疑犯嫌，並請警方協助調查、蒐證，已掌握無故侵入建築物的田男身分。

昨（18）日下午，涉案人田男主動到案，經檢察官訊問完畢後，已釐清犯案經過及動機，而諭知請回。

北檢強調，檢察官代表國家追訴犯罪，依據法律客觀獨立辦案，不受外力介入或干擾，再次籲請各界給予檢察官純淨的辦案空間，並呼籲民眾不應以不理性的行為表達個人訴求，如涉有不法，均將依法究責。