寶雅(5904)拓展新店型，第1家主打以彩妝為主的店型的POYA Beauty正式開店，寶雅表示，POYA Beauty店在彩妝/保養/醫美比重將高達5成，希望與喜愛流行的年輕人接軌，未來也將在都會及年輕人聚集的商圈進行展店。

寶雅集團現有寶雅與以五金百貨為主的第二品牌寶家，為精準掌握消費需求，主打以彩妝為主店型的POYA Beauty於12月17日在新店民權開出第1間店，寶雅表示，POYA Beauty店目標在彩妝/保養/醫美的比重將高達5成，試衣間/試妝台也都有更多改變，讓消費者在店內選購更為舒適，未來店內也將引進Maybelline亞洲首間旗艦專櫃，店內設計陳列以數位展演和喜愛流行的年輕人接軌。

根據寶雅規劃，POYA Beauty目標於都會及年輕人聚集的商圈展店，預估明年也有相關店型的展店。

寶雅國際11月合併營收15.4億元，月減6.9%、年增4.3%，累計前1月合併營收175.4億元，年增10.8%。

截至11月底為止，全國共有302間寶雅、39間寶家。

寶雅國際表示，公司將持續展店，並加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司營運將帶來正面貢獻。