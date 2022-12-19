大學選填科系關係到未來出路，一名女網友聽了長輩勸說，放棄有興趣的設計系，選擇讀護理，未來生活較有保障，結果考上後卻是噩夢的開始，家人不論發生什麼事都找她解決，像是受傷、擦澡、換尿布、分辨藥品等，變成家中免費看護，讓她受不了想轉系。

這名女網友日前在Dcard發文，原本想讀設計系朝這方向發展，作品集也準備好，結果在最後關頭被家裡一堆長輩勸去學護理，說學設計沒前途，「畢業後有證照再去做自己的事」、「我們沒有規定你之後一定要去醫院上班，只是多一個保障」，她耳根太軟聽了長輩的話，最後考進還不錯的護理系，沒想到這卻是惡夢的開始。

原PO表示，考上護理系後，家中長輩開始狂跟同事、親友稱讚她選的好，放棄夢想選擇現實才是最棒的。以及不管遇到什麼鳥事都要原PO解決，她舉例，但凡家裡有人受傷就會很隨意的說「護理師！來包紮傷口」、「啊你不是護理系的，叫你擦個澡應該可以吧」、「你一個未來的護理師連這個都不會」，還要她換尿布、分辨藥品，做不好又會被罵不上進，讓原PO快崩潰，「已經在考慮轉系了……快受不了」。

其他網友們聽完後，紛紛留言：「我懂，長輩根本幫你當免費看護」、「幫妳QQ被當成護理僕人」、「他們不是在為你的未來著想，也不是讓你多一份保障，他們是為了讓他們的未來多一份保障，一個現成看護」，也有人表示「我是物理治療畢業的，家人哪裡痛就我問怎麼治療，我看了一下都說多休息就會好，然後所有人都罵我庸醫」。