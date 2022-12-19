弘光尚青隊銀髮長輩跟虛擬實況主對戰英雄聯盟。(弘光科大提供)

弘光舉辦全球首場VTuber虛擬實況主電競賽 ，吸引不少人到現場觀賽。(弘光科大提供)

弘光科技大學前天舉辦全球首場與VTuber虛擬實況主的英雄聯盟電競賽，由今年7月成軍年紀在60歲以上的弘光尚青電競隊迎戰虛擬實況主，比賽現場不少親友前來加油打氣；雖銀髮族最後連吞3敗沒能擊敗對手，但激戰過程中，VTuber虛擬實況主賽後大讚，「阿公、阿嬤真的很厲害，有機會再一起廝殺！」

弘光科大多媒體遊戲發展與應用系系主任黃建基說，比賽延續去年不老電競賽事，讓長輩能夠有機會在網路電競舞台上與年輕人一樣能發光發熱；舉辦全球首創和VTuber虛擬實況主一起競賽的英雄聯盟電競賽，雙方差距達50歲。比賽過程中，VTuber虛擬實況主對長輩「狠了一點」，雖然不忍，但這就是電競精神。

比賽總共舉辦三場賽事，轉播團隊與賽評主播，全由弘光科大多遊系的學生操刀。弘光尚青電競隊親友團齊聚在弘光科大電競館加油，過程中只要長輩們擊殺對方英雄或是出現精彩的操作，現場便傳出掌聲與歡呼聲，為選手的表現喝采大喊：「水喔！有夠帥，把對方擊落！」

「VTuber A隊-你看不到我的車尾燈」！隊長艾露緹娜在賽後時表示，比賽過程隊員全力以赴，打的很認真，完全沒有放水；另位虛擬實況主Jiango 醬狗說，長輩的表現都很不錯，尤其是中路李福鈞打的很穩，是位很難殺掉的對手；「VTuber B隊-看著馬騎馬」隊長15號則說，謝謝爺爺、奶奶陪我們玩，玩得很開心，希望以後還有機會可以再和長輩們較勁。

尚青電競隊長鄧正堂說，對於這一場比賽表現不是很滿意，以後要多加努力，因為練習時間沒有很長，眼睛也需要休息，希望以後有更多跟他們一樣年紀的夥伴一起加入團隊，不忘強調「不用擔心電腦藍光，一切都很安全。」力邀更多人加入不老電競行列。

「比賽像是幼稚園小朋友跟高中生打架的感覺。」隊員彭立勛說，雙方實力差距很大，但是隊員展現團隊合作精神，賽前最後幾個禮拜在教練指導下，隊員之間協調性進步很大；隊員姜宜淑每周從台北到台中團練，她透露，從不會使用電腦，不知道鍵盤位置在哪裡，到可以打英雄聯盟電競，「打電競不會失憶，歡迎同年紀的人一起涉入新的電競新領域。」