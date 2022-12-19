近年來南部地區少雨，目前又進入枯水期，高雄地區主要水源高屏溪川的流量持續遞減，比起歷年同期的平均流量減少至30%以下，而且氣象預報未來一季雨量偏少機率大。因應水情日漸嚴峻，高雄市政府水利局除了呼籲節約用水之外，所轄各水資源中心及污水廠也持續提供回收水，增加自來水可運用量能，將珍貴水資源做最有效的運用，以度過枯水期間公共用水。

高雄市政府水利局提供取水地點及連絡窗口等資訊，請民眾及需用單位直接連絡，踴躍取用。(高雄市政府水利局提供)

鳳山及臨海等2處水資源中心，楠梓、岡橋、大樹及旗美等4處污水處理廠每日共可提供約1.8萬噸回收水作為非人體接觸等次級使用。(高雄市政府水利局提供)

水利局表示，鳳山及臨海等2處水資源中心，楠梓、岡橋、大樹及旗美等4處污水處理廠每日共可提供約1.8萬噸回收水作為非人體接觸，如沖洗街道、工地防止揚塵、澆灌等次級使用，水利局提供取水地點及連絡窗口等資訊，請民眾及需用單位直接連絡，踴躍取用。

高市府在市政會議中依市長宣示，由各局處及所屬帶頭執行節水並優先取用上述回收水，水利局呼籲市民從日常生活行動，例如熱水流出前的冷水回收再利用、洗菜的水拿來澆花、洗衣改用省水流程及洗手搓皂時關緊水龍頭等省水好習慣，落實節約用水，共度缺水危機。