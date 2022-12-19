日媒共同社報導，日本央行長久以來一直堅持的2%通膨目標值，可能會因為日本首相岸田文雄改變立場而出現變化。因此，日圓19日走勢強勁，一度重返135關卡。

日本政府高層17日透露，半年前還公開力挺日本央行堅守2%通膨目標的岸田，似乎不再有所堅持。亞洲匯市19日早盤交易時，日圓兌一美元曾來到135.79，日圓升值幅度約0.6%。

全球主要貨幣中，日圓今年可說是最灰頭土臉的一年。日本央行除了堅持大量購買當地公債，刻意壓低殖利率外，也無視其它已開發國家大力升息對抗通膨，導致日本與它國利差日益擴大。

由於現任行長黑田將於明年4月任期屆滿，消息傳出日相岸田將與下任行長檢討現行政策。專業投資機構包括富達國際、普徠仕（T. Rowe Price）以及柏瑞投資（PineBridge）亞太投資等級債券基金等，現在都看好日圓表現，似乎已經忘記日圓在兩個月前，一度貶至151.95價位且創30年最低。

匯銀人士認為，在黑田行長剩下的3個多月任期中，應該不會有所改變。因此，在20日既定政策利率會議結束後，黑田還是會維持自己2%通膨目標，以及現行超寬鬆貨幣政策。