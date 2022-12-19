澎湃新聞報導，大陸疫情防控逐漸鬆綁，各地正在加緊擴充重症救治資源，這也是近期多地工作會議上部署的重點工作，其中有部分省分還定下近期重症醫療資源建設目標。

例如，大陸重慶大足區人民醫院及中醫院16日啟動應對大規模收治新冠肺炎重症患者設備緊急採購，預算分別為1875.1萬元（人民幣，下同，約合新台幣8265.17萬元）及1593.35萬元；四川綿陽市安州區人民醫院發熱門診留觀病區改建新冠肺炎患者重症病區，正緊急採購醫療設施設備。

山東曹縣人民醫院的新冠病毒重症急用呼吸機等醫用設備應急採購專案，專案預算金額為500萬元；河南登封市人民醫院的新冠肺炎重症救治設備採取競爭性談判方式緊急採購，內容包括醫用吊塔、監護儀、侵襲性呼吸器以及葉克膜（ECMO）等。

黑龍江哈爾濱市17日召開會議強調，要加強定點醫院建設、亞定點醫院升級改造，重症醫療服務能力建設和重症醫學人員隊伍培訓；加強發熱門診（診室）建設，不斷擴容救治床位等。廣東東莞市同日也強調，要挖掘定點醫院床位資源，市鎮兩級要全面摸查ICU等救急資源等。

浙江省疫情防控工作新聞發布會15日表示，加快定點醫院、亞定點醫院床位建設。12月底前，確保全省床位數總量不低於10萬張；全省三級綜合醫院和中醫醫院綜合ICU床位不少於總床位數的4％，另按不少於總床位數4％再準備可轉化ICU床位數，最大程度滿足重症救治需求。

海南省疫情防控新聞發布會13日介紹，海南力爭迅速擴容重症醫療資源，一是要求年底前全省二級綜合醫院按照開放床位總數的4％完成獨立重症監護室設置；二是要求年底前全省三級綜合醫院按照開放床位總數的4％確保綜合ICU床位可隨時使用，同時確保開放床位總數的4％能夠在24小時內轉化為重症監護床位。

三是要求年底前三家定點醫院，海口市人民醫院、三亞中心醫院、海南西部中心醫院按照開放床位總數的10％完成重症床位設置，平急結合可轉化10％床位為ICU床位。