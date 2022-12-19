張翁滿載回收物的自行車，車禍當下起火燃燒，後由警消撲滅。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

張翁18日晚間遭劉男從後方撞上，送醫不治。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日晚間驚傳死亡車禍！66歲張姓老翁牽著裝載回收物品的自行車走在慢車道時，遭後方自小客車駕駛19歲劉姓男子撞上，張翁遭撞後倒地不起，滿載紙類等回收物自行車突然起火，燒成火球。民眾見狀報警，警方獲報後，立即將張翁送醫，但仍傷勢過重宣告不治。據了解，劉男為無照駕駛，當時無酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

18日晚間7時許，張翁牽著載滿紙類等回收物的自行車，走在前鎮區中山三路南往北內側慢車道上，遭到劉男從後方撞上，張翁撞倒在地不起，而一旁的自行車疑與地面磨擦下，造成起火燃燒，一旁民眾見狀報警，前鎮分局員警獲報到場，將張翁送醫搶救，並撲滅起火的自行車。

後張翁仍因傷勢過重宣告不治，據了解，劉男為無照駕駛，疑車速過快未注意車前狀況，撞到前方的張翁；張翁也未緊靠道路右側外，其自行車亦未加裝警示燈光或反光設備，後續相關肇責將送由交通大隊進行分析研判。