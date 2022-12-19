Ford Kuga自全新第3代大改款上市以來，成功開創「純正運動跑旅」新格局，23年式Kuga全車系展現多元的產品編成與強勢競爭力，其中Kuga EcoBoost 180旗艦不但升級超過2萬元配備，還較前款降價6萬元，搭配舊換新不到百萬元即可擁有，堪稱超值首選。

Ford Kuga 23年式展現出超乎同級的強勢產品力。（圖/陳大任攝）

今年是福特六和在台深耕50周年，歷年來為國人開發生產各式車款，並贏得消費者認同。品牌在月初一口氣發表5款Ford Kuga 23年式新車，配備升級的同時，還首度導入與歐洲同規的義式工藝精品車型Kuga Vignale，儘管5個車型各有特色，但對精打細算的消費者而言，Kuga EcoBoost 180旗艦不但升級超過2萬元配備，還較前款降價6萬元，搭配舊換新不到百萬元即可擁有，堪稱超值首選。

Ford Kuga在國內中型運動休旅車市相當熱門搶手，這次福特六和藉年式轉換重新調整產品編成，售價自93.9萬元（EcoBoost 180超值X車型）起至126.9萬元（EcoBoost 250 Vignale車型），除了向上新增精品級車款，亦向下進攻入門級距市場，並以先進科技、安全與大滿配強化競爭優勢，回饋台灣消費者的持續肯定與支持。

這次試駕車Kuga EcoBoost 180旗艦為新增車型，較前款22.5年式Kuga EcoBoost 180旗艦 X（109.9萬元）提升不少豪華配備，包括駕駛座10向電動調整座椅、AHB自動遠光燈，同時保有6.5吋全彩液晶儀表板、高質感皮質座椅及最佳油耗表現（15.9km/L）等產品特色，103.9萬元的售價比起22.5年式的Kuga EcoBoost 180旗艦 X還便宜了6萬元，若搭配政府舊換新購車的話，98.9萬元就能開回家。

儀表控台SYN 3娛樂通訊整合系統結合原廠中文導航圖資、內建中文聲控系統，並提供360度環景影像行車輔助。（圖/陳大任攝）

6.5吋全彩液晶儀表可依不同功能及駕馭模式變換。（圖/陳大任攝）

抬頭顯示器提供簡明行車資訊。（圖/陳大任攝）

福特六和表示，Ford Kuga 23年式採用品牌全新的C2底盤平台，整體車身結構以近50％超高剛性鋼材打造，車身抗扭曲度提升10％，形塑出堅實、輕量、安全的格局，同時配備Ford Co-Pilot 360全方位智駕科技輔助系統，這套系統大有來頭，獲得美國消費者報告Consumer Reports評鑑為Level 2駕駛輔助前三大品牌的肯定。

試駕車配備的Ford Co-Pilot 360包括有iACC智慧型定速巡航、AEB全速域輔助煞停（附PCA前向碰撞預警）、ISA智慧型速限輔助、TSR道路標誌識別輔助、LCA車道導正輔助、BLIS視覺盲點偵測（附CTA倒車來車警示）、ESA閃避轉向輔助、RED道路邊緣偵測等多項傲視同級的駕駛輔助科技，打造前向、側邊、後向全方位的主動安全防護網。

8吋懸浮全彩螢幕支援Apple CarPlay、Android Auto系統。（圖/陳大任攝）

B&O丹麥環艙音響配10支喇叭。（圖/陳大任攝）

除了安全，在動力系統上，Kuga EcoBoost 180旗艦搭載1.5L渦輪增壓汽油引擎，採用PFI歧管噴射與GDI缸內直噴雙噴油系統技術，搭配八速自排變速箱，具備180ps/26.3kgm的動力峰值輸出；同時提供駕駛者5種動態行車模式切換系統（標準／省油／運動／防滑／雪地及沙地），可因應不同道路狀況及使用情境，即時控制不同的轉向、動力輸出、換檔速度、ACC全速域定速巡航跟車間距與空調模式等屬性。

另外，23年式Kuga還有許多「有感」升級，例如採用標準高品質NVH套件佈局，透過整車密封系統優化、Acoustic聲學隔音夾層前擋風玻璃、一體式防水膜、引擎室吸音棉、以及前後輪罩隔音墊等靜音工程，大幅降低風噪、路噪與引擎噪音，實際試駕正如廠方資訊。

全新打造舒適質感座椅，並經人因工學與泡棉密度優化。（圖/陳大任攝）

座椅10向電動調整及腰靠功能。（圖/陳大任攝）

後座可6/4獨立前傾。（圖/陳大任攝）

後座前方空調出風口及2個USB充電插孔。（圖/陳大任攝）

後座打平提供絕佳的載物機能。（圖/陳大任攝）

行李廂附照明及後座前傾拉桿。（圖/陳大任攝）

對於偏好聆聽享受的消費者，車內採用全新的B&O丹麥頂尖聲學環繞音響系統，是兩家工程師歷時2年半、數百小時調校的成果。10支喇叭包括有4支25mm高音揚聲器、1支80mm中音揚聲器、2支160mm中低音揚聲器、2支165mm低音揚聲器及1支175mm的ECS重低音揚聲器，藉由車艙廂體作為發聲外殼，創造立體飽和的重低音聲頻，提供車內乘員有如原音重現的臨場感受。