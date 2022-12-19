寒流發威，台東縣政府社會處昨晚啟動「低溫關懷機制」，縣長饒慶鈴與即將上任的的台東市長陳銘風展開夜訪關懷遊民行動，提供保暖衣物及熱食，街友溫暖在心底。

在刺骨寒風中，饒慶鈴與陳銘風一行，昨天晚上近9時分別前往台東高中旁縣府舊苗圃輕農園、轉運站及人安基金會平安站關懷街友狀況。

饒慶鈴表示，台東縣政政啟動關懷遊民安置輔導措施，人數從列冊近60名，經輔導及連結資源後，目前已降至35名，其中不願接受政府安置輔導已降至個位數，鼓勵街友找工作或有個遮風避雨的地方，是縣府努力的方向。

饒慶鈴指出，由於台東地廣人稀，街友分布零散，社會處由社工會同人安基金會台東站，利用日間及夜間主動至街友聚集處，確認禦寒保暖生活物品及防疫物資是否足夠。

社會處長陳淑蘭說明，對縣內列冊遊民和街頭輔導對象給予安置、醫療救助、就業輔導和租屋補助，每周五下午在社會處前廣場提供遊民熱水沐浴車及理髮等措施。

社會處也持續與人安基金會平安站合作，提供街友短期安置、寒冬庇護及供餐服務；與衛生局、警察局及社福網絡加強聯繫及轉介機制，讓街友及弱勢族群早日重返健康過正常生活。

陳淑蘭也呼籲民眾，對遊民有更多包容、關懷與鼓勵，特別在寒冬時期，給遊民街友多一些溫暖，若發現路倒或急需關懷民眾，都可以聯繫社會處協助。