新竹市準市長高虹安19日發布波5位內閣人事名單。（陳育賢攝）

高虹安今天公布副市長是高檢署檢察官蔡麗清。（高虹安辦公室提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市準市長高虹安19日發布第1波5位內閣人事名單，讓人意外的是，副市長人選部分，高虹安先前曾提過希望是能夠作府會協調工作，對地方產業熟悉的人，不過，今天公布的人選是高檢署檢察官蔡麗清，外界認為可能將加速「大祕寶」或市府是否有工程弊案作深入調查。

高虹安今天上午10時舉行記者會，公布首波內閣名單，最受矚目的是副市長由蔡麗清出任。高虹安表示，將借重蔡麗清在法治方面的長才和公務體系經驗，為新竹市政帶來不一樣的城市治理哲學和創新思維，團隊的選材標準就是要讓新竹市政能夠全速UpGrade，盡快落實自己對市民的承諾。

而高虹安在選前多次強調，此次入主市政府將全力調查市府的「大祕寶」，包括12億棒球場、追加大額預算但至今還未全數完工的關埔國小，另外包括將軍村、總圖、西大路地下道等多項工程也要詳加調查，是否借重高檢署檢察官辦案的能力，加速「大祕寶」的查弊工作，有待觀察。

其它的市府新首長包括日前宣布的市府祕書長為現任台北市政府地政局長張治祥、地政處處長由現任台中市政府地政局專門委員何憲棋出任、教育處處為現任新竹縣中正國中校長童鳳嬌出任、民政處處長為前新竹市長許明財市長室祕書嚴翊琦。

高虹安表示，這次所公布團隊成員有熟悉在地新竹市政的人選，也有從其他直轄市挖角而來的優秀事務官，但最大的共同點就是都具優異的專業能力、熟稔公共事務及政府行政經驗，在幹練老將跟心血的共同合作下，將可為市府團隊帶來一番新氣象，將全速投入為新竹所規畫的城市UpGrade之中。

蔡麗清曾任高雄地檢署、士林地檢署、高檢署檢察官及法務部法制司調部辦事檢察官。偵辦過「跨境電信詐騙犯罪」、「校園黑幫」、 「戰略性高科技貨品非法交易犯罪」、「國內航線船舶違法運送出口保稅貨物回流本島」等社會矚目案件，並獲的行政院長、法務部長公開表揚。

新任祕書長張治祥曾任財政部國有財產局台灣南區辦事處課長、土地銀行襄理、國有財產局組長、國有財產署中區分署長、台北市政府財政局副局長、台中市政府地政局長、台北市政府地政局長等職務。

新任教育處長童鳳嬌曾任國高中（英文、國文）老師、新竹縣政府教育局學管科輔導員、新竹縣精華國中校長、新豐國中、中正國中校長、國立清華大學教育系兼任助理教授。

新任地政處長何憲棋曾任台北縣政府地政局課員及視導、台中縣政府地政局科長、內政部地政司視察、台中市政府地政局科長、台中市政府地政局專門委員。

新任民政處長嚴翊琦曾任新竹市政府市長室祕書、國民黨第20屆全國黨代表、國民黨中常委呂學樟辦公室祕書、國民黨新竹市黨部東區主任。