在台北市立動物園大貓熊「團團」去世當天，園方即完成並理解剖工作，近日報告結果出爐，確定團團大腦罹患原發性腦瘤「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤（Gemistocytic astrocytoma）」導致癲癇，動物園將在19日下午2時召開記者會說明詳細病理化驗結果。

團團晚年飽受腦部腫瘤所苦，由於日前癲癇多次發作，動物園於麻醉後進行CT斷層掃描，根據數值判斷團團的病況已經不可逆，無法再有品質地自主生活，考量動物福祉後決定含淚放手，讓團團在深層麻醉狀況下離世。

動物園說明，團團於11月19日因病情惡化離世，當天即完成病理解剖工作，並將採樣組織送驗，近日病理解剖報告出爐，確認團團大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」，是一種原發性腦瘤，也是造成團團癲癇的原因。

園方表示，醫療照管團隊及野生動物醫療顧問團召集人劉振軒將在明日下午2時說明團團病理化驗結果。