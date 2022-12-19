民眾黨籍新竹市長當選人高虹安近日因涉嫌浮報助理費遭北檢調查，16日以60萬元交保，引發外界高度關注。對此，資深媒體人韋安直言，助理費案除讓高虹安受到不成比例的法律對待，給人民進黨輸不起的觀感，若再加上資策會案，有可能在未來引發民意反彈，最後在2024年激發出「太陽花學運版」的政治浪潮。

韋安今（19）日在臉書發文表示，高虹安的官司給外界的觀感，已從一個人的輸不起，演變成一個黨的輸不起（當然會被否認）。他認為，案中60萬的公積金，雖然有待法律釐清是否為公款，其中也有一部分被質疑不當使用，但與外界質疑的「其它十幾、幾十億的大案」相比，高虹安受到了不成比例的法律對待。

韋安預言，若再加上資策會對高虹安所提告、「以前沒事，現在有事」的法律案件，都有可能在未來一年引發更大的民意反彈，最後導致在2024年總統大選中，激發出「如太陽花學運版」的政治浪潮。